Siyaset Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında

Siyaset

Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 22:55 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.

Bakan Akar'a ziyareti kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor.

AA

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