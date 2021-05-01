Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.

Bakan Akar'a ziyareti kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor.

AA