Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.
01 Mayıs 2021, Cumartesi 22:55 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.
Bakan Akar'a ziyareti kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor.
AA
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