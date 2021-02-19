Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütü kendini güvende hissedemeyecek

Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütü kendini güvende hissedemeyecek

Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütü kendini güvende hissedemeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Bundan sonra terör örgütü kendini hiç bir yerde güvende hissedemeyecek. Bu operasyondan sonra üst düzey yöneticilerinin artık hareket kabiliyeti azaldı' dedi.

19 Şubat 2021, Cuma 13:02 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İzmir Foça'da 2’nci Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nde konuştu. 

Bakan Akar Pençe Kartal-2 Harekatı'yla Gara'da teröristlere ağır bir darbe vurulduğunun altını çizdi. Akar, "PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında" dedi.

Bakan Akar'ın açıklaması:

PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4'ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve panik içinde olduklarını da öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiç bir yerde güvenli hissedemeyecekler.

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