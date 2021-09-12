Bakan Akar’ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi kullanıldı. "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Abacı’nın fotoğrafına da yer verildi.









AA