Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar’dan İdlib’de şehit olan Abacı için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan İdlib’de şehit olan Abacı için taziye mesajı

Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar’dan İdlib’de şehit olan Abacı için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı için taziye mesajı yayımladı.

12 Eylül 2021, Pazar 01:51 Son Güncelleme:
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Bakan Akar’ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi kullanıldı. "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Abacı’nın fotoğrafına da yer verildi.



AA

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