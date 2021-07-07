Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme

Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Afganistan’daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu telefonda görüştü.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 21:30 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin görüşmesinde Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenli şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmeye, yarın devam edilmesi kararlaştırıldı.

AA

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