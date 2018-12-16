Milli Savunma Bakanı Akar'dan net mesaj!

Milli Savunma Bakanı Akar: Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı

16 Aralık 2018, Pazar 11:09 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan net mesaj!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'yla mücadele hakkında, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir" dedi. 

Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, 'mavi vatan'da hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz" ifadesini de kullandı.


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