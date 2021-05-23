Gündem Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a tepki

Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a tepki geldi. Akar açıklamasında ‘Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok’ dedi.

23 Mayıs 2021, Pazar 10:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok.

TERÖRLE MÜCADELE

Sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
"Aşı şartıyla Eylül’de rahatlarız"
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Batı’da kopuş mu?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Ellerini gören şoke oldu! Evinin balkonunda kesti, polis zor ikna etti