Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a tepki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a tepki geldi. Akar açıklamasında ‘Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok’ dedi.
23 Mayıs 2021, Pazar 10:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şu şekilde:
Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.
Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok.
TERÖRLE MÜCADELE
Sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor.
BUNLARI DA OKUYUN