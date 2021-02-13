Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ile temel sorun YPG

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar önceki gün genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Kars’ın Sarıkamış ilçesindeydi. Kış-2021 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci gününde Sarıkamış’a giden Bakan Akar ve komutanlara, Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile birlikte eşlik ettik. Hulusi Akar, Sarıkamış’ta tatbikatın yanı sıra Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Yunanistan ile ilişkiler konusunda açıklamalar yaptı. Gündemdeki diğer konulara ilişkin sorularımızıysa Ankara’ya dönüş yolunda yanıtladı. İşte o konular ve Akar’ın verdiği yanıtlar:

Ordu siyasallaştı mı?

Anlamak istemeyen, önyargılılar ordunun siyasallaştığını iddia ediyor ama bu siyasallaşma değil. Anayasa ve yasalar doğrultusunda hiyerarşi. Bakan Cumhurbaşkanı’na bağlı, Genelkurmay Başkanı Bakan’a bağlı. Normal, modern bir devlette olması gereken ve olan da bu. “Ordu susuyor, Bakan konuşmuyor” diyorlar. “İtiraz etsin, tavır koysun”... Yok böyle bir şey. Bizim görevlerimiz belli. Bizim işimiz Irak’ın kuzeyi, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz... Yani savunma ve güvenlik. Dünyada, milli menfaatler söz konusu olduğunda herkes bir oluyor, bütün oluyor. Maalesef bizde bunu göremiyoruz

Enerjimizi boşa harcamayın

Biz bütün bu operasyonlarla uğraşırken birtakım çevreler lüzumsuz ve boş işler peşinde koşuyor. İçeride ve dışarıda 5 büyük harekatı başarıyla sürdüren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu tür basit, karşılığı olmayan, gerçeklikten uzak söylemlerle enerjisini boşa harcayacak zamanı yoktur. Mesnetsiz iddialarla şahsıma ve Türk Silahları Kuvvetleri’ne karşı yapılan saldırılar, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ve uluslararası ilişkilerde özne haline gelen ülkemizin başarılarını çekemeyenlerin engelleme ve yıpratma arayışlarından başka bir şey değildir.

FETÖ sonrası yapılar

90’lı yıllardan beri hep konuşulan bir şey vardı. “Bu tarikat, cemaat ilişkilerinde, astsubaydan emir alan binbaşılar, albaylar var” diye... Artık bunlar da bitti. Böyle bir şey yok. Yasalar çerçevesinde, MİT, Emniyet ve savcılığın verdiği bilgiler ışığında ve Silahlı Kuvvetler’deki amirlerin çalışmaları ve kanaatleri çerçevesinde gereken her şey yapılıyor

S-400’ler konusu kendi mecrasında devam ediyor. Bu arada Savunma Sanayii Başkanlığı Patriot tedariki konusunda ABD ile temas halinde. Ayrıca Avrupa ile SAMP-T süreci de devam ediyor. Fakat Amerikalılar “S-400 varsa, gerisi yok” anlayışında, çok katı bir tutum sergiliyor. Bu konuya medyamız ve herkes milli menfaatler bağlamında bakmalı. Benim dediğim ş;, S-400 bir savunma sistemi. Türkiye’ye karşı bir taarruz niyeti yoksa, kimseye zararı yok. Savunma sistemleri kriz durumunda, lüzum üzerine, ihtiyaç halinde kullanılır. Ayrıca görüşmeye de hazırız

Anlamak istemiyorlar

S-400 konusu, ABD ile aramızdaki konulardan sadece birisi. Temel sorunlarımızdan biri ise YPG terör örgütü. Onlar terör örgütüne “Kürtler” diyor. Terörü Kürt meselesi gibi algılatmaya çalışıyorlar. Oysa bizim Kürtlerle bir meselemiz yok. YPG’nin Suriye’de bir buçuk milyon Kürt kardeşimizi evinden, toprağından ettiğine dair uluslararası raporlar var. Dünyanın bu gerçeği görmesi lazım. Daha doğrusu ABD ve diğer müttefiklerimiz anlamak istemiyor. Bize göre burada başka bir gündem var. Nitekim imza attıkları protokollere rağmen Ruslar da, Amerikalılar da YPG’yi o bölgeden çıkarmadılar. Keza silahlar da toplanmadı.

Bugünün TSK'sı

Bugün artık şöyle bir TSK var: Namaza giden gitmeyen, sakalı olan-olmayan, başı açık-başı kapalı... Artık bunlar mevzu değil, haber olmuyor. Esas olan vatana millete hizmet ve görevin ifası.

Serdar Atasoy olayı

Serdar Atasoy nasıl general oldu? Gelen veya elde herhangi bir bilgi yok. Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş. Terfi öncesi bir daha soruyoruz, yine bir şey yok. Ona göre işlem tesis ediliyor. Fakat ilgili kurumlardan yeni bilgi ve belgeler gelince de gereği yerine getiriliyor. Bugün FETÖ şüphesiyle atılan ve yargılama sonucu beraatla dönenler de var. FETÖ büyük bir musibet. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra generalamirallerin yüzde 60 civarı, kurmay subayların yüzde 70’ten fazlası gönderilmiş. Ama yapılması gereken görevler de var. Bu koşullarda, münferiden Serdar Atasoy ya da bir başkası çıkabilir. Önemli olan gerçeğin ortaya çıkması, gereğinin yapılması ve mücadeledeki kararlılıktır

Irak'ta GARA operasyonu

Hedefimiz terör örgütünün direncini bütünüyle kırmak. “TSK gelir, gider. Biz bildiğimizi yaparız” diyorlar. Öyle değil. Artık sahada mevsimlere göre tertiplenme yok, her zaman sonuna kadar mücadele var. Bizim hedefimiz ‘Vur deyince vuracak, dur deyince duracak’ milletinin emrinde bir ordu.



