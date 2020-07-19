MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yapılacaktır." denildi.

1072 sürekli işçi alımı için gereken genel ve özel şartlar ise ilan sayfasında detaylı olarak verildi.

Başvurular için son tarih ise 16 Temmuz olarak belirtildi.



