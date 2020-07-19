Milli Savunma Bakanlığı 1072 sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları ve detayları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından açılan ilana göre MSB'ye 1072 sürekli işçi alınacak. Sürekli işçilerin 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. İşte ilana başvurmak için gereken diğer detayları.
19 Temmuz 2020, Pazar 17:47 Son Güncelleme:
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MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yapılacaktır." denildi.
1072 sürekli işçi alımı için gereken genel ve özel şartlar ise ilan sayfasında detaylı olarak verildi.
Başvurular için son tarih ise 16 Temmuz olarak belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi başvuru detayları için tıklayın.
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