Milli Savunma Bakanlığı’nın 338 personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri MSB başvuru şartları oldu. Bununla birlikte, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin açıklama MSB’den geldi. İşte, Milli Savunma Bakanlığı 338 personel alımı başvuru tarihi ve merak edilen diğer tüm detaylar…

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 338 personel alımı başvuruları 11 Ağustos 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 338 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı 338 personel alımı başvuruları, http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.

Başvuru yapacak adayların ilk olarak https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girmesi ve e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açması gerekiyor.

Sonrasında ise başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayıp ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecekler.

Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecekler.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

Milli Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; faaliyet takvimine uygun olarak, ilanda yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacak.