Milli Savunma Bakanlığı 55 personel alacak
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Uzman Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı kadroları için 55 personel alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak açıklandı.
05 Ocak 2021, Salı 17:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır" denildi. Başvurular 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.