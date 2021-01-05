Milli Savunma Bakanlığı 55 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır" denildi. Başvurular 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.