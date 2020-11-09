Milli Savunma Bakanlığı 66 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli 66 bilişim personeli alacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 25 Kasım 2020 olarak açıklandı.
09 Kasım 2020, Pazartesi 17:26 Son Güncelleme:
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Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığında (ANKARA) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 66 (altmışaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" denildi.
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