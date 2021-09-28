Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından hava harekatının görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA