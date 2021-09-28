Türkiye Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildi

Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2, komandolar tarafından Pençe-Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda da 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

28 Eylül 2021, Salı 10:32 Son Güncelleme:
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Bakanlığın sosyal medya hesabından hava harekatının görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA

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