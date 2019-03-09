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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı

09 Mart 2019, Cumartesi 13:50
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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

DHA


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