Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Başarıyla icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, 49’uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu’nun Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından başarıyla icra edildiğini bildirdi.
22 Aralık 2021, Çarşamba 18:53 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız aziz vatanımızın semalarında. Her zaman ve her yerde olduğu gibi. 49’uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi” denildi.
ANKARA (İHA)