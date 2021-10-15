Türkiye Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Sona erdi

Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Sona erdi

İstanbul’daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı sona erdi.

15 Ekim 2021, Cuma 21:21 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul’daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye, İspanya, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı Avrasya Barışı (Eurasian Peace) 2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.



AA

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