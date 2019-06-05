  • Haberler
  • Gündem
  • Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türkiye'ye bu mesajı gönderdiler

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türkiye'ye bu mesajı gönderdiler

Pençe Harekâtı’nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı

05 Haziran 2019, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
A A
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türkiye'ye bu mesajı gönderdiler

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı Pençe Harekatı’nı icra eden komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutladı" denildi.

Komandoların bayramlaşma görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşıldı. 

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...