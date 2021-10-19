Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklamada, 'Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.
19 Ekim 2021, Salı 10:45 Son Güncelleme:
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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı Terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
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