Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklamada, 'Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.

19 Ekim 2021, Salı 10:45 Son Güncelleme:
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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı Terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.


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