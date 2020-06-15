Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a hava harekatı icra edilmekte olduğu kaydedilen paylaşımda, "Harekat hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda gerçekleşmektedir." bilgisine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için #PençeKartal Operasyonu başladı.

Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız.

Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek.

Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal operasyonu' ile ilgili, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor." dedi.

AA







