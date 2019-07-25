Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle, 780 bin kilometrekare kutsal vatan toprağının güvenlik ve bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı için 82 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Zincir, ayrıca TSK'nin, Türk hava sahası ve 462 bin kilometrekare olan mavi vatanda da uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiğini söyledi.

Yurt içinde ve dışındaki teröristle mücadele harekatları hakkında da bilgi veren Zincir, şöyle devam etti:

"Son üç ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda, 24'ü sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 489 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sözde lider kadroda yer alan 24 teröristin biri kırmızı listede, ikisi mavi listede, 7'si turuncu listede ve 14'ü gri listede yer almaktadır. Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı, 5 bin 658 kilogram patlayıcı madde ile 651 el bombası ele geçirilmiş, 360 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 536 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

"177 terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi"

Zincir, 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı Zap, Avaşin, Basyan, Sinat, Haftanin, Gara, Metina ve Kandil bölgelerinin de hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vurulduğunu söyleyerek, "Pençe Harekatı'nın başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 204 PKK'lı teröristin 71'ini Pençe Harekatı kapsamında, Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur. Etkisiz hale getirilen 204 teröristin 177'sinin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirilmiş olması hava harekatlarının etkinliğini ortaya koymaktadır." dedi.

FETÖ/PDY ile mücadele

Diğer bir önemli tehdit olan FETÖ/PDY ile mücadeleye belirlenen müşterek kıstaslar çerçevesinde kararlılıkla devam edildiğini vurgulayan Zincir, "Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç sürüyor. OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı." bilgisini verdi.

337 bin 729 Suriye vatandaşının dönüşü sağlandı

Zincir, Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesinde, bölge halkının geri dönmesi için uygun koşulların oluşturulması amacıyla mayın ve EYP temizliğinin sürdürüldüğünü, altyapı çalışmaları emniyetle icrasına destek sağlandığını belirterek, bu kapsamda bugüne kadar 337 bin 729 Suriye vatandaşının gönüllü olarak FKH alanına döndüğünü bildirdi.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar çerçevesinde icra edilen ve bugüne kadar 4 bin 645 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Albay Zincir, bölge halkının emniyeti kapsamında devam eden faaliyetler çerçevesinde, bugüne kadar 300 mayın ve bin 734 el yapımı patlayıcının imha edildiğini kaydetti.

Zincir, özellikle Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına, terör örgütü tarafından yapılan saldırılara bölgedeki unsurlar tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevabın verildiğini vurgulayarak, "Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek ve bölgede istikrarı temin etmek maksadıyla önceden varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 19 bağımsız/koordineli devriye faaliyeti icra edilmiştir." ifadesini kullandı.

Soçi Mutabakatı çerçevesinde, Birinci Milli Devriye Faaliyetinin 8 Mart 2019'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Zincir, "Bugüne kadar toplam 75 Milli Devriye Faaliyeti icra edilmiştir. Devriye faaliyetlerinin İdlib'de ateşkesin muhafazası ile bölgede barış ve istikrarın tesisinin devamlılığına olumlu katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Bölgeye yönelik rejim taciz ve saldırıları ile Rusya Federasyonu ve rejimin hava saldırıları devam etmektedir. Rejim saldırılarının durdurulması, rejimin işgal ettiği köyleri boşaltması için Rusya Federasyonu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmektedir." şeklinde konuştu.

Zincir, Münbiç'teki faaliyetlerin, ABD ile yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar sonucunda belirlenen Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, önceden tamamlanan 68 bağımsız/koordineli devriyeye ilave olarak, 1 Kasım 2018'den itibaren bugüne kadar 31 Müşterek/Birleşik devriye icra edilmiştir. Tüm bu faaliyetlerimize rağmen Münbiç Yol Haritası'nın nihai hedefi olan YPG'nin bölgeden çıkarıldığına, ağır silahların toplandığına ve yerel yönetimin teşkiline yönelik bir tespit yapılamamıştır. Halen bölgede yaklaşık bin kadar terör örgütü mensubu bulunduğu değerlendirilmektedir."

"S-400’lerin birinci grup malzemelerinin sevkiyatı tamamlanıyor"

S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanacağı ve toplam 30 sorti yapıldığı bildirilen açılmada, ikinci grup sevkiyatın da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti.

S-400 birinci grup malzemelerinin sevkiyatının 30 sorti ile bugün itibariyle tamamlandığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, ikinci grup sevkiyatın da Ankara’ya yapılacağını söyledi.

ABD’nin F-35 kararıyla ilgili, “NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücü olumsuz etkilenir” diyen yetkililer, ABD’deki 40 personelin de dönüş için hazırlık içinde olduğunu ifade etti.

Patriot temini ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkililer, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon ve doğal gaz arama faaliyetleri ile ilgili de, araştırma gemilerine yakın güvenlik desteği sağlandığını ifade ederek, “Oldubittiye izin verilmeyecek” dedi.

Yetkililer, Fransa’nın teklif ettiği bir adet SAMP-T bataryasının konuşlanacağı bölge ile ilgili, “Güneydoğu Anadolu bölgesinde keşif çalışmaları sürüyor. Güney sınırımızda olacak” dedi.

"122 bin askerlik yükümlüsü memleketlerine gönderildi"

MSB'den yapılan açıklamada, yeni askerlik sistemi kapsamında, 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlünün memleketlerine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk ve ABD heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapıldığı, çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesinin planlandığı ifade edildi.

AA