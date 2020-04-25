Milli Savunma Bakanlığı: Sızma girişimi engellendi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
25 Nisan 2020, Cumartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
DHA