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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Sızma girişimi engellendi

Milli Savunma Bakanlığı: Sızma girişimi engellendi

Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: Sızma girişimi engellendi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

25 Nisan 2020, Cumartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA


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