Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı terhislerin ertelenmesi sonrası askerlik yemini videosu hazırladı ve videoyu Twitter hesabından paylaştı.
18 Nisan 2020, Cumartesi 21:27 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, askerlik yemini eşliğinde vatani görev için birliğine teslim olan askerlerin eğitimlerinden ve yemin töreninden görüntüler bulunuyor. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Unutma asker arkadaşım, yaşam boyu bir iz bıraktık vatan ocağına." ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1251456438209318912?s=20