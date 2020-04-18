Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, askerlik yemini eşliğinde vatani görev için birliğine teslim olan askerlerin eğitimlerinden ve yemin töreninden görüntüler bulunuyor. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Unutma asker arkadaşım, yaşam boyu bir iz bıraktık vatan ocağına." ifadelerine yer verildi.







