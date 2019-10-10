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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor'' denildi.

10 Ekim 2019, Perşembe 11:00 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bakanlık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

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