Siyaset Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a 'ateşle oynama' uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a 'ateşle oynama' uyarısı

Siyaset

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a 'ateşle oynama' uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulundu.

21 Eylül 2020, Pazartesi 21:38 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek, bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." ifadeleri kullanıldı. 

AA


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