Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir." uyarısında bulunuldu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle basın mensuplarıyla sadece görüntü paylaşımında bulunulan açıklamada Aktop, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan'ın 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından 27 Eylül'de tüm dünyanın gözü önünde ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerini ve yerleşim yerlerini ağır silahlarla yoğun ateş altına aldığını anımsattı.

"Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır." diyen Aktop, uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Ermenistan'ın derhal saldırılarını durdurması, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermesi ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi gerektiğini vurgulayan Aktop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Ermenistan'ın kendisine karşı Türk uçakları ile İHA ve SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan mesnetsiz iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim, bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya göstermiştir. Tüm imkanlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

Aktop, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

AA







