Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında 20 Şubat’ta meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden askerin şehit olduğu, 3 askerin tedavilerinin ise halen bulundukları hastanede devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: AA