Milli Savunma Bakanlığı'ndan sevk tarihleri için yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlüler hakkında yeni bir açıklama yapıldı.
20 Kasım 2020, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir' denildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.