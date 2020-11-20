Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan sevk tarihleri için yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sevk tarihleri için yeni açıklama

Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sevk tarihleri için yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlüler hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

20 Kasım 2020, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir' denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir AK Partili’nin geçmiş muhasebesi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
2021 daha kötü bir yıl mı olacak?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Toroslar Belediyesi kışa hazır