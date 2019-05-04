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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye’de yaralanan askerler hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye’de rejim bölgesinden yapıldığı tahmin edilen havan saldırısında 2 askerin hafif şekilde yaralandığını bildirdi

04 Mayıs 2019, Cumartesi 23:31
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye’de yaralanan askerler hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, “Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

Türkiye’ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi. 

ANKARA (İHA)

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