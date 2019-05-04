Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, “Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

Türkiye’ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

ANKARA (İHA)