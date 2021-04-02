Türkiye Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 21 Nisan 2021 olarak açıklandı.

02 Nisan 2021, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak. Yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır. Aşçı, Berber, Terzi/Ütücü, Garson, Marangoz, Metal İşleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir" denildi.

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