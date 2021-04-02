Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak. Yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır. Aşçı, Berber, Terzi/Ütücü, Garson, Marangoz, Metal İşleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir" denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız