Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 21 Nisan 2021 olarak açıklandı.
02 Nisan 2021, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak. Yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır. Aşçı, Berber, Terzi/Ütücü, Garson, Marangoz, Metal İşleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir" denildi.
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