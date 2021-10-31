Türkiye Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Türkiye

Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süresi 'Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün' olarak açıklandı.

31 Ekim 2021, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alımı yapacak. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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