Türkiye Milli Savunma Üniversitesi 64 akademik personel alıyor! İşte başvuru şartları ve detaylar

Milli Savunma Üniversitesi 64 akademik personel alıyor! İşte başvuru şartları ve detaylar

Türkiye

Milli Savunma Üniversitesi 64 akademik personel alıyor! İşte başvuru şartları ve detaylar

Milli Savunma Üniversitesi akademik personel almak için ilan açtı. İlana göre 64 akademik personel istihdam edilecek. Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada başvuru şartları da belirtildi. İşte detaylar.

17 Aralık 2020, Perşembe 18:59 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Üniversitesi 64 Akademik Personel alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır" denildi.

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İlan 17 Aralık'ta yayımlandı ve 15 gün içerisinde başvurular sona erecek. Hangi birimlere hangi kadroların alınacağı ve personel sayısı ilan sayfasında verildi. Başvuru şartları ile beraber tüm detayları görmek için ilan sayfasını ziyaret edin.

Milli Savunma Üniversitesi alım ilanı detayları için tıklayın.

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