Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman? İşte detaylar...

2019 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı başvuruları sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek isteyen adaylar için sınav süreci başladı. Adaylar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman? sorunu merak ediyor. İşte MSÜ sınavının ne zaman yapılacağına dair detaylar…

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da 2019-MSÜ düzenlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 26 Aralık 2018 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınav, ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınav giriş belgeleri ise genellikle sınav tarihinden 10 gün önce yayımlanıyor.

SINAVIN UYGULANMASI

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.