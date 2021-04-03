Türkiye Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Milli savunma üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

03 Nisan 2021, Cumartesi 17:36 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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