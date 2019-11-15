Milli seyir füzesi SOM’un yeni yetenekleri test atışıyla doğrulandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli seyir füzemiz SOM’a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE’nin @SageTubitak geliştirdiği SOM-B1 füzesi operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışıyla doğruladı" ifadelerini kullandı.

Duvar delici özelliğe sahip

Üretimini ROKETSAN’ın gerçekleştirdiği SOM’un tasarımı TUBİTAK Sage’de yapıldı. Parçacık etkili harp başlığına ve duvar delici özelliğe sahip.

Ayrıca ardışık delici başlığı ile 2 metreye kadar engelleri geçebiliyor.

Füze F4 ve F16 savaş uçaklarına uyumlu. Yeni sistemlere de entegrasyonu ihtiyaç halinde kolayca gerçekleştirilebiliyor.



