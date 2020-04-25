Milli solunum cihazı seri üretime hazır

Fabrikada N95, cerrahi maske ve KBRN maskesisinin yanısıra yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla mekanik solunum cihazı da üretildi. İlk örneği tamamlanan ve ‘Sahra’ ismi verilen cihazın mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesi planlanıyor. MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, “Önümüzdeki haftalarda nihai halini aldıktan sonra gerekli sertifikasyon çalışmalarını tamamlayıp başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık” diye konuştu.

10 milyon maske

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bez maske üretiminin 10 milyona ulaştığını ifade eden Yasin Akdere, şunları söyledi:

“MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden, haftada 6.5 milyon üretiyoruz. Askeri dikimevlerimizle birlikte Milli Savunma Bakanlığı’mızın haftalık bez maske üretimi 10 milyona ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da arttırabilecek imkana sahibiz.”





Yazılımı da yerli

Mekanik solunum cihazı Sahra, tasarımından yazılımına tamamen Türk mühendisleri tarafından üretildi. Solunum problemi yaşayan ve ağırlaşan bir koronavirüs hastasına temel solunum desteği sağlayabilen cihaz, solunum problemi yaşayan diğer hastalar için de kullanılabilecek. Öte yandan Sahra, salgın hastalıklarla mücadelede kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, hastaneler, askeriyelerde bulunan sağlık birimleri, sahra hastaneleri, acil servis yoğun bakımları, ambulans ve evlerde kullanılabilecek





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