Diğer Sporlar Milli sporcu Furkan Akar, Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi

Milli sporcu Furkan Akar, Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi

Diğer Sporlar

Milli sporcu Furkan Akar, Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'nin ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateninde yarı finale yükseldi.

07 Şubat 2022, Pazartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kısa kulvar sürat pateni 1000 metrede yarı finale yükseldi.

4 sporcuyla birlikte yarışan Furkan Akar, ön taraftaki 3 sporcunun kaza yapması sonrası serisinde birinci oldu ve yarı final biletini cebine koydu.

Türkiye'nin ilk defa temsil edildiği bu alanda Furkan Akar, Türk sporunun en iyi derecesini elde etmeyi başardı.

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