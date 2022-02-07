Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kısa kulvar sürat pateni 1000 metrede yarı finale yükseldi.

4 sporcuyla birlikte yarışan Furkan Akar, ön taraftaki 3 sporcunun kaza yapması sonrası serisinde birinci oldu ve yarı final biletini cebine koydu.

Türkiye'nin ilk defa temsil edildiği bu alanda Furkan Akar, Türk sporunun en iyi derecesini elde etmeyi başardı.