Milli sporcu üçüncü kattan düştü! Durumu kritik...

Ibiza Havalimanı'nın otoparkının üçüncü katından yere düşen 23 yaşındaki sporcunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

İspanyol polisi olayın nasıl gerçekleştiği konusunda soruşturma yürütüyor. Yoğun bakımda hayati tehlikesi bulunduğu ifade edilen, Turgut'un ailesine de haber verildiği kaydedildi.

Ay başında takımı Salford Red Devils'ten gönderilen genç sporcunun büyük şok yaşadığı ifade ediliyor. Olayda intihardan şüphe edilirken henüz konu ile ilgili kesin bir bilgi verilmedi.

Turgut, Türk Milli Takımı'nı 2018 Gelişmekte Olan Milletler Dünya Şampiyonası'nda yaptığı ilk uluslararası turnuva sırasında takıma kaptanlık yapmıştı.

Hürriyet