Diğer Sporlar Milli sporcu Uğur Aktaş ameliyat edildi

Milli sporcu Uğur Aktaş ameliyat edildi

Diğer Sporlar

Milli sporcu Uğur Aktaş ameliyat edildi

Antrenman esnasında aşil tendonu kopan Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 20:18 Son Güncelleme:
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Türkiye Karate Federasyonu'ndan (TKF) yapılan açıklamada, "Dün antrenman esnasında sakatlanan milli sporcumuz Uğur Aktaş bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Masrafları federasyonumuzca karşılanan Aktaş'ın durumu iyi olup, başkanımız Mehmet Kör ve yönetim kurulu üyemiz Mustafa Özbayraktar tarafından ziyaret edilmiştir." denildi.

Uğur Aktaş, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda bronz madalya kazanmıştı.

AA

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