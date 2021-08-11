Milli sporculara KKTC’deki üniversitelerden tam burslu eğitim
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitelerin hayata geçirdiği ‘Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek’ programı kapsamında milli sporcular, KKTC’deki 17 üniversitede burslu eğitim görebilecek.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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KKTC’de eğitim görmek isteyen sporcuların, bu haktan yararlanabilmesi için yükseköğretim sınavında, söz konusu üniversitelerin gerekli taban puanını alması yeterli olacak.
HANGİ ÜNİVERSİTELER?
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi ile Ada Kent, Akdeniz Karpaz, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım, Bahçeşehir Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Girne Amerikan, Girne, Kıbrıs Amerikan, Kıbrıs Batı, Kıbrıs İlim, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri, Lefke Avrupa, Rauf Denktaş, Uluslararası Final, Uluslararası Kıbrıs ve Yakın Doğu üniversiteleri.