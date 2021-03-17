Milli sporculara ortaöğretimde tam burs
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 11 okul ve 3 özel öğretim derneği arasında dün ‘Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Protokolle milli sporculara yükseköğretimden sonra ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı sağlanacak.
17 Mart 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Milli sporculara üniversitelerden sonra ortaokul ve liselerde de yüzde 100 burs imkanı sağlayan ‘Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü’ imza töreni Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yapıldı. Törene federasyon başkanları, okulların mütevelli heyet başkanları ve milli sporcular katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel okullarda milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metnini daha önce imzalamıştı.
2 BİN 971 YENİ KONTENJAN
Dün yapılan protokolle de 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, mutabakatla birlikte 2 bin 971 kontenjanın daha sporculara verildiğini söyledi. İmzalanan yeni protokolle, sporcu bursunun kapsamının geliştirildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, bu uygulamaya ortaokul ve liseleri de dahil ettiklerini ve sporcuların çift kariyer yapmalarının önünde hiçbir engel kalmadığını vurguladı.
Burs veren kurumlar
● Bahçeşehir Kolejleri ● Okyanus Kolejleri ● Sınav Kolejleri ● Final ve Hedef Eğitim Kurumları ● Uğur Okulları ● Doğru Cevap Eğitim Kurumları ● TED Kolejleri ● Doğa Kolejleri ● Nesibe Aydın Okulları ● Bilnet Okulları ● Özel Öğretim Derneği ● Çözüm Kolejleri ● Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) ● Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ● Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK
YÜKSEKÖĞRETİME YÜZDE 100 DESTEK
GENÇLERİN ÖNÜ AÇILDI
Bakan Kasapoğlu, ‘Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek’ mutabakat ile milli sporcuların, vakıf üniversitelerinde ücretsiz eğitim görmelerinin önünün açıldığını ve önemli bir sıkıntının çözüme kavuştuğunu söyledi. 2020 Yükseköğretim Yerleştirme sonuçlarına göre 76 sporcunun bu burstan faydalandığını belirten Kasapoğlu, yüksek puanlı okullara kayıt yaptırdıklarını vurguladı.
SPOR VE EĞİTİM İKİLEMİ
Bakan Kasapoğlu, akademik başarı için uzun saatler planlı ve programlı ders çalışılması gerektiğine işaret ederek, “Sporcularımız, ikisi için de yeterli zamanı bulamamanın sıkıntısını çekiyordu. Çocuklarının istikbalini düşünen aileler, eğitim veya spor arasında seçim yapmaya itiliyorlardı. Bakanlık olarak resmin tamamını kapsayacak nitelikte süreci ele aldık” diye konuştu.