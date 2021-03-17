Milli sporculara ortaöğretimde tam burs

Milli sporculara üniversitelerden sonra ortaokul ve liselerde de yüzde 100 burs imkanı sağlayan ‘Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü’ imza töreni Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yapıldı. Törene federasyon başkanları, okulların mütevelli heyet başkanları ve milli sporcular katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel okullarda milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metnini daha önce imzalamıştı.

2 BİN 971 YENİ KONTENJAN

Dün yapılan protokolle de 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, mutabakatla birlikte 2 bin 971 kontenjanın daha sporculara verildiğini söyledi. İmzalanan yeni protokolle, sporcu bursunun kapsamının geliştirildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, bu uygulamaya ortaokul ve liseleri de dahil ettiklerini ve sporcuların çift kariyer yapmalarının önünde hiçbir engel kalmadığını vurguladı.

Burs veren kurumlar

● Bahçeşehir Kolejleri ● Okyanus Kolejleri ● Sınav Kolejleri ● Final ve Hedef Eğitim Kurumları ● Uğur Okulları ● Doğru Cevap Eğitim Kurumları ● TED Kolejleri ● Doğa Kolejleri ● Nesibe Aydın Okulları ● Bilnet Okulları ● Özel Öğretim Derneği ● Çözüm Kolejleri ● Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) ● Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ● Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK

YÜKSEKÖĞRETİME YÜZDE 100 DESTEK

GENÇLERİN ÖNÜ AÇILDI

Bakan Kasapoğlu, ‘Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek’ mutabakat ile milli sporcuların, vakıf üniversitelerinde ücretsiz eğitim görmelerinin önünün açıldığını ve önemli bir sıkıntının çözüme kavuştuğunu söyledi. 2020 Yükseköğretim Yerleştirme sonuçlarına göre 76 sporcunun bu burstan faydalandığını belirten Kasapoğlu, yüksek puanlı okullara kayıt yaptırdıklarını vurguladı.

SPOR VE EĞİTİM İKİLEMİ

Bakan Kasapoğlu, akademik başarı için uzun saatler planlı ve programlı ders çalışılması gerektiğine işaret ederek, “Sporcularımız, ikisi için de yeterli zamanı bulamamanın sıkıntısını çekiyordu. Çocuklarının istikbalini düşünen aileler, eğitim veya spor arasında seçim yapmaya itiliyorlardı. Bakanlık olarak resmin tamamını kapsayacak nitelikte süreci ele aldık” diye konuştu.