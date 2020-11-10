Milli Takım, Atatürk'ü onun el yazısıyla hazırlanmış formalarla andı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Milli Takım da Ata'yı unutmadı. Üstüne Atatürk'ün el yazısıyla yazılmış isimlerin olduğu formaları giyen milliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir anma töreni düzenledi.
10 Kasım 2020, Salı 11:45 Son Güncelleme:
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10 Kasım için özel olarak hazırlanan, sırtlarında Atatürk’ün el yazısı formunda isimlerinin yer aldığı formalarla teknik heyet, futbolcular ve personel anma törenine katıldı.
Saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.
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