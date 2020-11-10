10 Kasım için özel olarak hazırlanan, sırtlarında Atatürk’ün el yazısı formunda isimlerinin yer aldığı formalarla teknik heyet, futbolcular ve personel anma törenine katıldı.

Saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.