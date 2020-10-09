Diğer Sporlar Milli Takım, Avrupa ikincisi oldu

Milli Takım, Avrupa ikincisi oldu

Diğer Sporlar

Milli Takım, Avrupa ikincisi oldu

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

09 Ekim 2020, Cuma 22:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fransa Açık tenis turnuvasında şike iddiası araştırılıyor