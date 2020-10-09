Haberler Diğer Sporlar Haberleri Milli Takım, Avrupa ikincisi oldu Milli Takım, Avrupa ikincisi oldu Diğer Sporlar 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. 09 Ekim 2020, Cuma 22:15 Son Güncelleme: 09.10.2020 22:15 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Rusya Türkiye voleybol ; Bu VideoİlginiÇekebilir BUNLARI DA OKUYUN 1 Fransa’da günlük vaka sayısında yeni rekor 2 Borsa günü yükselişle kapattı 3 İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı 4 9 Ekim corona virüs tablosu 5 Çeyrek altın 793 lira ile günü kapattı