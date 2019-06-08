Milli Takım Fransa karşısında

EURO 2020 H Grubu 3. maçında A Milli Takım'ımız çok kritik bir maçta Fransa ile karşı karşıya...

08 Haziran 2019, Cumartesi 20:24 Son Güncelleme:
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Milli Takım Fransa karşısında

EURO 2020 H Grubu'nda 2. sırada yer alan Milli takım, Fransa ile Konya'da karşı karşıya geliyor. 

Türkiye: 2 Fransa: 0

40.DK: GOOL! Cengiz Ünder'in müthiş golü ile Milliler farkı 2'ye çıkardı

38.DK: Mahmut, ani gelişen Fransa atağında Mbappe'yi çekerek durduran Mahmur sarı kartı gördü

Türkiye: 1 Fransa: 0

30.DK: GOOL! Kaan Ayhan ile Türkiye öne geçiyor!

17.DK: Şenol Güneş öğrencilerine ileri gitmeleri için işaret yapıyor.

5.DK: Pogba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mbappe topu oyun alanında tutamadı. Taç atışı Milli Takım'ın...

1.DK: MAÇ BAŞLADI!

Mücadele ilk 11'ler şöyle:

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Mahmut, Kenan Karaman, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

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