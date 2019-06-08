Milli Takım Fransa karşısında
EURO 2020 H Grubu 3. maçında A Milli Takım'ımız çok kritik bir maçta Fransa ile karşı karşıya...
EURO 2020 H Grubu'nda 2. sırada yer alan Milli takım, Fransa ile Konya'da karşı karşıya geliyor.
Türkiye: 2 Fransa: 0
40.DK: GOOL! Cengiz Ünder'in müthiş golü ile Milliler farkı 2'ye çıkardı
38.DK: Mahmut, ani gelişen Fransa atağında Mbappe'yi çekerek durduran Mahmur sarı kartı gördü
Türkiye: 1 Fransa: 0
30.DK: GOOL! Kaan Ayhan ile Türkiye öne geçiyor!
17.DK: Şenol Güneş öğrencilerine ileri gitmeleri için işaret yapıyor.
5.DK: Pogba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mbappe topu oyun alanında tutamadı. Taç atışı Milli Takım'ın...
1.DK: MAÇ BAŞLADI!
Mücadele ilk 11'ler şöyle:
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Mahmut, Kenan Karaman, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud