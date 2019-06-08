Milli Takım Fransa karşısında tarih yazdı

EURO 2020 H Grubu'nda 2. sırada yer alan Milli takım, Fransa ile Konya'da karşı karşıya geldi. Milliler karşılaşmayı 2-0'lık üstünlükle kazandı. Fransa, Milli Takımımız karşısında kaleyi bulan şut atamadı. Grupta 3'te 3 yapan Millilerimiz, daha kalesinde gol görmedi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya şampiyonu Fransa’yı tarihinde ilk kez mağlup etti.

90.DK: Karşılaşmaya 4 uzatma dakikası eklendi.

72.DK: Fransa'da Giroud'nun yerine Ben Yedder oyuna dahil oldu.

54.DK: TÜRKİYE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Kenan'ın sol kanatta Pavard ve Varane'a yaptığı baskı sonuç verdi. Baskı neticesinde ceza sahasında topla buluşan Burak'ın vuruşunu ise Lloris kornere çeldi.

45.DK: Karşılaşmada ikinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi.

Türkiye: 2 Fransa: 0

40.DK: GOOL! Cengiz Ünder'in müthiş golü ile Milliler farkı 2'ye çıkardı

38.DK: Mahmut, ani gelişen Fransa atağında Mbappe'yi çekerek durduran Mahmur sarı kartı gördü

Türkiye: 1 Fransa: 0

30.DK: GOOL! Kaan Ayhan ile Türkiye öne geçiyor!

17.DK: Şenol Güneş öğrencilerine ileri gitmeleri için işaret yapıyor.

5.DK: Pogba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mbappe topu oyun alanında tutamadı. Taç atışı Milli Takım'ın...

1.DK: MAÇ BAŞLADI!

Mücadele ilk 11'ler şöyle:

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Mahmut, Kenan Karaman, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud