Futbol Milli Takım ilk kez Rusya’yı mağlup etti

Milli Takım ilk kez Rusya’yı mağlup etti

Futbol

Milli Takım ilk kez Rusya’yı mağlup etti

Uluslar Ligi’nde Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini yenmeyi başardı.

15 Kasım 2020, Pazar 22:01 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta İstanbul’da karşı karşıya geldiği Rusya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu müsabaka ile birlikte Rusya ile 8. maçına çıkan ay-yıldızlar, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Milli Takım, bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

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İSTANBUL (İHA)


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