Milli Takım liderliğini sürdürmek için sahaya çıkıyor

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak maç bu akşam 21.45'te başlayacak. Türkiye, lider çıkacağı maçı kazanarak mevcut konumunu korumak istiyor.

Karadağ'ı yenmesi halinde sonraki maçta Hollanda ile kritik bir maça çıkacak olan Türkiye, Hollanda'ya da yenilmemesi halinde gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atacak.

Grubun favorilerinden Hollanda'yı ilk maçta 4-2 yenen Türkiye, tek puan kaybını ise 3-3 berabere kaldığı Letonya karşısında yaşamıştı. Milliler'in Karadağ karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak.