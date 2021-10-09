A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalarak puan sıralamasında rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Ay-Yıldızlılar, 41. dakikada Thorstvedt'in golüne engel olamadı ve devreye beraberlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, sahadan 1 puanla ayrıldı. Milliler, bu sonuçla birlikte 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç ise 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.