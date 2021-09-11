Milli takıma yabancı hoca! Hamit Altıntop görüşmelere başladı

A Milli Takım’da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasıyla birlikte yeni teknik direktör arayışı başladı. TFF’de şu an için ‘Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maç için geçici bir hoca getirme’ formülü ağır basıyor.

A Milli Futbol Takımı'nda, Dünya Kupası elemelerinde oynanan Hollanda maçı sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş'e veda edilirken, yabancı teknik adamla çalışma yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

HAMİT ALTINTOP'DAN ALMANYA ÇIKARMASI

Bu isim büyük olasılıkla yabancı olacak. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek, Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.

Yerli adaylar arasında ise Mustafa Denizli, Fatih Terim, Aykut Kocaman ve Okan Buruk isimleri öne çıktı.

YABANCI HOCA KARARI

Alınan bilgiye göre; ilk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.

İLK MAÇ 8 EKİM'DE

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 82 MAÇ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İKİNCİ DÖNEMİ 2,5 YIL SÜRDÜ

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş'le yollar bugün itibarıyla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

Milli takım, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu. (Spor Arena)