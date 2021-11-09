Futbol Milli Takım'da Cengiz Ünder şoku

Milli Takım'da Cengiz Ünder şoku

Futbol

Milli Takım'da Cengiz Ünder şoku

A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek.

09 Kasım 2021, Salı 14:14 Son Güncelleme:
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Milli Takım'da Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine Barış Alper Yılmaz kadroya alındı.

Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Açıklama şöyle:

Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir

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