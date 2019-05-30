UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı kritik Fransa ve İzlanda karşılaşmalarına Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı karşılaşmalarla hazırlanan Ay Yıldızlı takımda Cenk Tosun şoku yaşandı.

Yunanistan ile Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın sahaya kaptan olarak çıkan Cenk Tosun 55. dakikada sakatlandı. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Değişikliğin ardından kaptanlık pazubandı Cenk'ten Oğuzhan'a geçti.

Cenk Tosun'un MR çekilmek için hastaneye götürüldüğü, durumun MR sonucuna göre netlik kazanacağı öğrenildi.

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