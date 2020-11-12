Milli Takım'da Hırvatistan maçı sonrası yapılan tüm testler negatif çıktı
TFF, Hırvatistan'la oynanan maçta corona virüs pozitif olduğu öğrenilen Domagoj Vida'nın ardından tüm takımı teste tabi tutmuştu. Özellikle Vida ile yakın temasta bulunan Şenol Güneş, Caner Erkin, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz gibi isimlerin durumu merak ediliyordu. Yapılan ilk testler negatif çıktı.
12 Kasım 2020, Perşembe 17:32 Son Güncelleme:
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A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı mücadelenin ardından Beşiktaş forması da giyen ve karşılaşmada 45 dakika oynayan Vida'nın test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı.
Tedirginlik yaratan olay sonrası TFF de bütün A Milli Takım'a test yapılacağını duyurmuştu. Test sonuçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sevindiren haber geldi.
TFF'nin açıklama şu şekilde;
A Millî Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır.
Vida, A Milli Takım'la yakın temastaydı
Hırvat stoper, ısınmak için sahaya çıkıldığında Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Cenk Tosun'la oldukça yakın sohbet içindeydi. Vida, Beşiktaş'tan eski hocası Şenol Güneş'in de yanına gelirken, tecrübeli teknik adamla kısa bir süre sohbet edip elini sıkmıştı. Fakat bu temaslara rağmen korkulan olmadı ve bütün takımın test sonuçları negatif çıktı.